Названа возможная цель удара ВСУ по порту Бердянска

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Одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска могло быть устрашение. Такую версию озвучил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, слова которого приводит «Лента.ру».
Он подчеркнул, что даже небольшие порты имеют военное значение. Есть вероятность, что украинский удар был совершён исключительно для устрашения. Либо, по другой версии, ВСУ могли думать, что в этот порт по водным путям ввозятся боеприпасы.
По словам Колесника, порты зачастую являются объектами нанесения первого удара. В связи с этим, они тщательно прикрываются средствами ПВО и ПРО, что является одной из основ военных действий.
Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об украинском ударе по порту в городе Бердянске. Атака была совершена с применением управляемой ракеты. В результате удара никто не пострадал.
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По словам Колесника, порты зачастую являются объектами нанесения первого удара. В связи с этим, они тщательно прикрываются средствами ПВО и ПРО, что является одной из основ военных действий.
Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об украинском ударе по порту в городе Бердянске. Атака была совершена с применением управляемой ракеты. В результате удара никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова