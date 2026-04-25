Раскрыты последствия атаки ВСУ на жилой дом в центре Екатеринбурга

25 апреля 2026, 07:47

Паслер: шесть человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге

Шесть человек обратились за медицинской помощью после попадания дрона в жилой дом в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.