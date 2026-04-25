Раскрыты последствия атаки ВСУ на жилой дом в центре Екатеринбурга
Шесть человек обратились за медицинской помощью после попадания дрона в жилой дом в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.
По его словам, погибших и тяжелых пострадавших нет. У обратившихся в больницы в основном диагностировали легкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали, еще пятерых отпустили домой.
Ранее Паслер сообщал, что повреждения получил один многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения. С людьми работают психологи и специалисты МЧС.
Губернатор призвал соблюдать меры безопасности и не публиковать фото и видео дронов и последствий их применения.
Читайте также: