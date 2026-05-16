Трое бойцов «Востока» пленили семерых украинских военных при штурме опорника ВСУ

16 мая 2026, 07:15

Российские военные в меньшинстве успешно атаковали опорный пункт ВСУ и захватили в плен семерых противников. Об этом РИА Новости рассказал сержант группировки «Восток» Данил Сафронов.





По словам военнослужащего, сначала его группа из трех человек установила наблюдение и потом пошла в штурм. Операция началась с нескольких гранат, закинутых во вражеский блиндаж, после чего началась перестрелка.



«Затем они просто сдались, семь человек сдалось просто. Их вообще было девять человек, но двоих наши парни уничтожили», — сказал Сафронов.