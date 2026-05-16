Трое бойцов «Востока» пленили семерых украинских военных при штурме опорника ВСУ
Российские военные в меньшинстве успешно атаковали опорный пункт ВСУ и захватили в плен семерых противников. Об этом РИА Новости рассказал сержант группировки «Восток» Данил Сафронов.
По словам военнослужащего, сначала его группа из трех человек установила наблюдение и потом пошла в штурм. Операция началась с нескольких гранат, закинутых во вражеский блиндаж, после чего началась перестрелка.
«Затем они просто сдались, семь человек сдалось просто. Их вообще было девять человек, но двоих наши парни уничтожили», — сказал Сафронов.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.