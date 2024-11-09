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Нейтралитет Украины и отказ НАТО от дальнейшего расширения являются главными условиями любого мирного соглашения с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. По его словам, урегулирование ни в коем случае не должно сводиться к заморозке конфликта.
«Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения», — написал он.Дизен считает, что заморозка конфликта на имеющейся линии фронта будет ошибкой, так как это позволит США продолжать накачивать ВСУ вооружением для возобновления боевых действий.
«Замороженный конфликт будет подогревать беспокойство и Украины, и России. Необходимо политическое соглашение», — подчеркнул профессор.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».
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