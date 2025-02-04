Военкор Коц предрек новый котел для ВСУ к западу от Курахово в ДНР

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Появление нового котла для боевиков ВСУ возможно в Донбассе, заявил в личном Telegram-канале военкор Александр Коц. По словам журналиста, российские военнослужащие могут окружить противника к западу от Курахово.
Военкор подчеркнул, что ВСУ сейчас «серьезно упираются» в населенном пункте Дачное. Коц также добавил, что Дачное разделено пополам. Вместе с тем его центральные районы никто не контролирует.
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«К западу от Курахово намечается новый котел. (...) Наши подразделения уже приступили к штурму Андреевки северо-западнее и зачищают лесополоски южнее Улаклы, что в перспективе может позволить захлопнуть в котле группировку ВСУ к юго-западу от Курахово», — пояснил военкор.Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.
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Никита Кротов