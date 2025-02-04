«Получат, что заслужили»: Орбан объяснил, к чему готовится Венгрия

«Брюссельские получат то, что заслужили», заявил венгерский премьер Виктор Орбан в социальных сетях, говоря о том, что Евросоюз ждут тяжелые времена. Политик подчеркнул, что действующий президент США Дональд Трамп останавливает финансирование Киева, а Венгрия хочет заключить сделку с американской стороной, чтобы сохранить экономические отношения.