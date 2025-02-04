Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
«Брюссельские получат то, что заслужили», заявил венгерский премьер Виктор Орбан в социальных сетях, говоря о том, что Евросоюз ждут тяжелые времена. Политик подчеркнул, что действующий президент США Дональд Трамп останавливает финансирование Киева, а Венгрия хочет заключить сделку с американской стороной, чтобы сохранить экономические отношения.
«Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знает, но и уважает друг друга. Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией США», — сказал Орбан.Он также отметил, что текущий глава Белого дома не поддержит нелегальную миграцию в стране, а еще закроет американское Агентство по международному развитию (USAID).
Перед этим Виктор Орбан рассказал, о чем было известно с самого начала в плане украинского конфликта.
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