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ВСУ пытаются прорваться через российскую границу, чтобы улучшить свои переговорные позиции, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что украинская армия несет тяжелейшие потери, но все равно безуспешно пытается захватить населенные пункты в Курской и Белгородской областях.
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«ВСУ, не считаясь с потерями, пытаются продвинуться в направлении Демидовки и Поповки, но все атаки срываются. Я рассматриваю подобные действия Зеленского и компании как шаг отчаяния. Шаг отчаяния, который, по логике Зеленского, должен был бы сыграть важную роль в проведении переговоров с Россией», — пояснил аналитик.Кнутов добавил, что подобные действия ВСУ служат в исключительно демонстрационных целях и не помогут Киеву на переговорах с Москвой.
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