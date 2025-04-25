Трамп: Россия готова пойти на большие уступки и не претендует на всю Украину

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Россия не претендует на всю территорию Украины. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром в Белом доме.
По мнению американского лидера, Москва пошла на большую уступку в процессе урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что у него есть собственный крайний срок для возможного достижения мирной ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова