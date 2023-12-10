Названы особенности «экстремально опасного» истребителя

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В истребителе Су-35С российского производства теперь разместили топливные баки в фюзеляже и на консолях крыла, позволяющие достичь новую рекордную дальность полета более 3500 километров. О таких особенностях самолета рассказали в «Ростехе», назвав его «экстремально опасным».
Отмечается, что за исключением малозаметности, Су-35С по своим характеристикам соответствует истребителям пятого поколения. Этот самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, способные работать на сверхзвуковых скоростях без необходимости включения форсажа. Также он оснащен авионикой пятого поколения.
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Артем Кузьмин