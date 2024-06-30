Названы особенности российской бомбы, ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

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Российская авиабомба ФАБ-3000, ударившая по ВСУ в Нью-Йорке, способна корректироваться в полёте после сброса с самолёта. Об этом «Ленте.ру» сообщил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее в этот день Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео российского удара по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. Удар был произведён авиабомбой ФАБ-3000.
Как пояснил Кошкин, такие бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. При этом немаловажно, что сами самолёты, с которых они сбрасываются, не входят в зону поражения ПВО, поэтому бомбометание безопасно для лётчиков.
ФАБ-3000 уже использовались российскими войсками для нанесения ударов по объектам в Харьковской области в июне этого года. Западные и украинские эксперты высоко оценили возможности нового российского оружия.
По словам Кошкина, помимо продукта взрыва (более 1300 кг тротила), бомба создаёт мощную ударную волну, за счёт чего осколки снаряда усиливают поражающее поле.
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Как пояснил Кошкин, такие бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. При этом немаловажно, что сами самолёты, с которых они сбрасываются, не входят в зону поражения ПВО, поэтому бомбометание безопасно для лётчиков.
ФАБ-3000 уже использовались российскими войсками для нанесения ударов по объектам в Харьковской области в июне этого года. Западные и украинские эксперты высоко оценили возможности нового российского оружия.
По словам Кошкина, помимо продукта взрыва (более 1300 кг тротила), бомба создаёт мощную ударную волну, за счёт чего осколки снаряда усиливают поражающее поле.
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Анастасия Чинкова