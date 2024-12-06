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В Раде назвали число украинских мужчин, которые сбежали из страны

Нардеп Скороход: Украину нелегально покинули минимум 1,2 млн мужчин
Фото: iStock/frantic00

Фото: iStock/frantic00

Из Украины нелегально выехали минимум 1,2 млн мужчин. Об этом сообщила нардеп Анна Скороход, ее слова приводит украинское издание «Страна».
«У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали. Это сколько мы понимаем», — заявила Скороход.

Уточняется, что это только официальная цифра, которая в реальности может быть намного больше.



По словам Скороход, покинувших Украину граждан необходимо посчитать, выяснить, в каких странах и регионах они живут. Украинский депутат добавила, что беженцами будет заниматься недавно созданное Министерство единства, которое должно будет считать голоса украинцев, находящихся за рубежом, на будущих выборах.

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#украина
Лукашенко попросил Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии и других систем
06 декабря 2024, 17:17

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина разместить ракетную систему «Орешник» и другие на территории республики.
Перед этим главы государств подписали договор о взаимной безопасности. Документ обязывает страны взаимно оборонять друг друга, а также защищать независимость и конституционный строй. Кроме того, речь также идет об обеспечении территориальной целостности и неприкосновенности земель и внешней границы союзников.

По словам президента России, для решения таких задач могут быть использованы все средства и силы, с учетом тактических ядерных вооружений РФ на белорусской территории.

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В Германии просят разрешить поставку ракет Taurus
В Германии СвДП призывает Бундестаг разрешить поставку Украине ракет Taurus
06 декабря 2024, 16:51

Фото: РИА Новости/Мария Диментова

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) внесла на рассмотрение правительству резолюцию, в которой говорится о необходимости поставлять украинской стороне дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Из документа также следует, что после того, как Украина получит Taurus, она сможет наносить удары по военным объектам, таким как склады боеприпасов, маршруты снабжения и командные пункты, расположенные далеко за линией фронта. Кроме того, быстрая поставка дополнительных систем вооружения и боеприпасов, как говорится в резолюции, должна стать главным приоритетом правительства ФРГ.

Ранее стало известно, что ВСУ больше не били американскими ракетами ATACMS по территории РФ после звонка начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

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#всу
#вооружения
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В США сообщили о крахе в зоне СВО
Политолог Доктороу назвал крах ВСУ вопросом ближайших недель
06 декабря 2024, 16:24

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вероятность скорого краха украинской армии не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках. Об этом сообщил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, крах ВСУ может случиться в ближайшие недели, еще до того, как Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов, хотя некоторые политолони уже ведут счет на дни.

Доктороу ​отметил, что не представляет, как украинцы смогут выстоять в этом конфликте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Названы последствия ночного удара дрона по столице российского региона
Мэр Воронежа: в результате атаки на город беспилотника повреждена машина
06 декабря 2024, 15:50

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Автомобиль пострадал в результате ночного удара дрона по Воронежу. Об этом сообщил градоначальник Сергей Петрин в Telegram-канале. Чиновник уточнил, что припаркованную машину зацепили обломки беспилотника. На месте происшествия работают оперативные службы.
«Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригородах Воронежа и районах области минувшей ночью было обнаружено и уничтожено более десяти украинских БПЛА», — добавил глава региона Александр Гусев.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник регулярно наносит удары по приграничным территориям РФ. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.

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В Италии предсказали раздел Украины после конфликта
Il Fatto Quotidiano перечислила три варианта урегулирования конфликта на Украине
06 декабря 2024, 15:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano перечислило три возможных варианта урегулирования украинского конфликта, каждый предполагает разделение Украины.
Так, издание пишет, что Украину могут поделить по «немецкой модели». То есть подконтрольная киевской власти территория страны окажется под «зонтиком НАТО». Однако в Москве и Вашингтоне считают опасным подобное развитие событий.

Вторым сценарием предполагается превращение Украины в «европейский Израиль». То есть страна не вступит в НАТО, но будет получать поддержку от стран-членов альянса. Но и это вариант является дорогим и имеет свои риски. Предполагается, что Киев могут накачать вооружением, а тогда Украина станет сильным в военном плане государством, что не оценят другие страны.

Вот последний вариант, по данным издания, является самым реальным. Он предполагает, что Украину поделят при участии какой-то международной миссии, в которую, вероятно, войдут Китай, Индия и страны Персидского залива.

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В США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине
Профессор Миршаймер заявил, что Трамп не сможет навязать свои условия Москве
06 декабря 2024, 14:58

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет воздействовать на Москву, чтобы навязать свои условия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам профессора, элемент принуждения в отношениях с РФ не сработает, и тогда политик «поймет, с каким количеством проблем столкнулся». Миршаймер отметил, что у администрации действующего американского лидера Джо Байдена так и не получилось навязать свои условия Москве.

«Как Трамп это сделает?», — задался вопросом профессор.

В понедельник, 2 декабря, была опубликована одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, в случае победы на президентских выборах, он разрешит украинский конфликт за 24 часа. При этом он не уточнял, как именно будет разрешать его.

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В Кремле объяснили, кто принимает решение о размещении «Орешника» в Белоруссии
Песков: решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты стран
06 декабря 2024, 14:44

Фото: istockphoto/TomasSereda

Решение о размещении российской системы «Орешник» на территории Белоруссии принимают главы государств, пояснил журналистам на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — прокомментировал он.
К слову, в конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналисту Павлу Зарубину, что в шутку предложил своему коллеге из России Владимиру Путину разместить вооружения на территории Беларуси.

«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», — говорил тогда Лукашенко.
Ракетную систему «Орешник» впервые применили по Украине 21 ноября после ударов со стороны ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях.

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«Ситуация близка к развязке»: В Кремле охарактеризовали обстановку в Курской области
Песков: ситуация в Курской области близка к развязке
06 декабря 2024, 14:31

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Ситуация в Курской области уже скоро будет нормализована. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация близка к развязке. Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована», — сказал Песков.

Украинская регулярная армия вторглась в Курскую область в начале августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и пограничников. Работа по уничтожению противника в российском регионе продолжается по сей день.

Ранее жительница Курской области Людмила Тимошенко сообщила военным следователям СК РФ, что оставила свой дом из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ): её родное село и город Суджа подверглись массированным артиллерийским обстрелам.

По словам очевидицы, разрушены коммуникации, больница, множество жилых домов. Из-за постоянных бомбёжек семья Тимошенко пряталась в подвале, почти всё село уничтожили украинские боевики. Из-за грозившей опасности семья уехала в Курск.

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На Украине рассказали, что нужно для брони от мобилизации
Шмыгаль: для брони от мобилизации на Украине нужно получать 20 тысяч гривен
06 декабря 2024, 14:24

Фото: istockphoto/reflection_art

Суть принципа «воюй или работай» на Украине заключается в том, что граждане должны зарабатывать 20 тысяч гривен, тогда можно получить бронь от мобилизации. Как пояснил украинский премьер Денис Шмыгаль в беседе с «Интерфакс-Украина», указанная сумма — это средний уровень зарплаты в стране.
Чиновник добавил, что либо фирмы наполняют бюджет, выплачивая соответствующие зарплаты и тем самым выходят из тени, либо делают все, чтобы зарплаты соответствовали среднеотраслевому уровню.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. С тех пор она постоянно ужесточается. Несмотря на упомянутый украинскими властями принцип «воюй или работай», людей хватают прямо на улицах и насильно везут в военкомат, применяя физическую силу и огнестрельное оружие.

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