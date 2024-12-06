В Раде назвали число украинских мужчин, которые сбежали из страны

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Из Украины нелегально выехали минимум 1,2 млн мужчин. Об этом сообщила нардеп Анна Скороход, ее слова приводит украинское издание «Страна».
«У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали. Это сколько мы понимаем», — заявила Скороход.
Уточняется, что это только официальная цифра, которая в реальности может быть намного больше.
По словам Скороход, покинувших Украину граждан необходимо посчитать, выяснить, в каких странах и регионах они живут. Украинский депутат добавила, что беженцами будет заниматься недавно созданное Министерство единства, которое должно будет считать голоса украинцев, находящихся за рубежом, на будущих выборах.
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