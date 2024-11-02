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Западные страны поставляют ВСУ дальнобойное оружие по скрытой схеме. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Отмечается, что все заявления Запада о запретах на предоставление и разрешение использования дальнобойного оружия являются не более чем созданием себе алиби. На самом деле, подчеркнул спикер, партнёры Киева поставляют ему вооружение в разобранном виде, после чего Украина собирает и испытывает его.
При этом парламентарий призвал здраво оценивать существующие угрозы, поступающие со стороны Украины. Власти страны стремятся нанести максимальный урон России, используя при этом все возможные средства.
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Анастасия Чинкова