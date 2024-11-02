Стало известно о скрытой схеме поставки дальнобойного оружия ВСУ

Очагов сопротивления ВСУ в населённых пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось, поскольку украинские военные активно сдаются в плен. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил в беседе с ТАСС.