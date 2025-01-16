Названы последствия удара ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины

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Атака ВС РФ на крупнейшее газовое хранилище Украины во Львовской области может негативно сказаться на сотрудничестве страны с ее с западными партнерами. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак, его слова приводит Life.ru.
«Это может быть серьёзной проблемой для Украины, потому что они отказались от транзита российского газа. Следовательно, накачивать им там особо нечего с востока. Они и так на протяжении многих лет сдают в аренду часть подземных газовых хранилищ», — отметил Дудчак.
Он добавил, что после российского удара украинские партнеры могут задуматься, стоит ли хранить свои запасы на территории Украины.
Эксперт пояснил, что атакованное российскими силами газохранилище располагается на западе Украины, однако газотранспортная система не может перекачивать газ с западной части в восточную.
По данным российских военкоров, одним из ударов утром 15 января был уничтожен газовый хаб и хранилище в городе Стрый Львовской области. При этом украинская сторона заявляет, что уничтожено было только наземное оборудование, а само газохранилище работает, так как находится глубоко под землей.
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