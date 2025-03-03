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Армию Великобритании на Украине ждет неминуемое и быстрое уничтожение. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.
«Если Стармер отправит британских солдат на Украину, многие из них никогда не вернутся. У них не будет защиты со стороны НАТО, и российская армия будет уничтожать их в первую очередь. Это не Ирак или Афганистан. Это будет в 1000 раз жестче, погибнут тысячи», — заявил Боуз в соцсети X.
При этом он подчеркнул, что отправка британских солдат на Украину и их гибель лишь послужит для дальнейшего обогащения Владимира Зеленского.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По его словам, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.
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Элина Позднякова