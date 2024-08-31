ВС РФ освободили населенный пункт Кирово в ДНР

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ВС России освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что продолжают российская армия продолжает продвижение в глубину обороны врага. Также было отражено семь контратак штурмовых групп ВСУ.
В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили до 455 солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б» и другие объекты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили до 455 солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б» и другие объекты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова