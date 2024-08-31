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ВС РФ освободили населенный пункт Кирово в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Кирово в ДНР
31 августа 2024, 12:11
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

ВС России освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что продолжают российская армия продолжает продвижение в глубину обороны врага. Также было отражено семь контратак штурмовых групп ВСУ.

В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили до 455 солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б» и другие объекты.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Названы потери иностранных наемников в Курской области
Марочко: потери иностранных наемников в Курской области составляют до 30%
31 августа 2024, 12:53

Фото: istockphoto/N-sky

Потери иностранных наемников в Курской области составляют до 30%, пишет «МК» со ссылкой на отставного подполковника Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко.
«Думаю, что потери иностранных наёмников в Курской области вполне можно оценивать в 20 -30% от той численности, которое ежедневно подаёт Министерство Обороны…» — прокомментировал собеседник.
Он отметил, что в Силах специальных операций Украины, которые, по словам Марочко, занимались атакой в Курской области, много иностранных граждан под видом добровольческих корпусов и частных военных кампаний.

В частности, известно, что во время атаки ВСУ на населенный пункт Русская Конопелька были уничтожены наемники ЧВК Forward Observation Group США.

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#всу
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#война
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Стало известно, кто сбил переданный Украине американский F-16
Рогов: переданный Киеву F-16 сбили сами боевики ВСУ при отражении ракетной атаки
31 августа 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Боевики ВСУ сами сбили переданный Киеву американский истребитель F-16. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«…В тот день, 26 августа, по подконтрольной Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — считает собеседник агентства.
Он отметил, что техника США поднимается в воздух в том числе для того, чтобы перехватывать ракеты ВС РФ, направленные на стратегические военные объекты Украины.

Перед этим нардеп украинского парламента Марьяна Безуглая заявляла, что американский истребитель был сбит союзническим огнем ВСУ.

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Стало известно, что сыграет главную роль в ходе СВО
Аналитик Меркурис: Россия перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе
31 августа 2024, 12:06

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Взятие российскими войсками под полный контроль линий снабжения боевиков ВСУ в Донбассе сыграет ключевую роль в ходе СВО на Украине, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)», — прокомментировал эксперт у себя на YouTube-канале.
Меркурис добавил, что украинские неонацисты постепенно теряют контроль своей инфраструктуры, позволявшей осуществлять оружейные поставки в Покровск.

Ранее один из боевиков ВСУ в районе Покровска рассказал, что украинские подразделения «страдают» из-за переброски части живой силы в Курскую область. Кроме того, по словам украинца, некоторые радикалы устали, поскольку ведут боевые действия с 2022 года.

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Ситуация в Курской области, взятие села под Харьковом, штурм в Часове Яре: последние новости СВО
Обстрел ВСУ Белгорода и контроль ВС РФ над селом Синьковка
31 августа 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские войска демонстрируют успехи сразу на нескольких ключевых направлениях, включая укрепление позиций на востоке и юге страны. В частности, значительное внимание уделяется операциям в Донецкой и Луганской областях, где ВС РФ добиваются тактических преимуществ. Также наблюдается активизация действий в Запорожском регионе, что создает новые возможности для дальнейшего продвижения. О последних событиях в Курской области и о том, где ВС РФ владеют преимуществом расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Российская армия укрепила линию противостояния в Курской области, успешно защищаясь от атак и маневров украинских войск. Противник продолжает вводить дополнительные резервы и стремится провести ротацию своих сил, при этом терпит значительные потери.

ВСУ стремятся укрепить свои позиции, доставляя инженерную технику для создания фортификаций, однако успеха в этом не имеют. Украинские боевики преобразуют ранее захваченные населенные пункты в временные укрепления, но они имеют недостаточную защиту. Частные дома и другие сооружения, занятые ВСУ, быстро выявляются российской разведкой и подвергаются ударам. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника в Сумской области.

Донецкое направление


В ЛНР под контроль российских войск перешла Стельмаховка, идут работы по освобождению всей административной границы от украинских силовиков. На Донбассе ВС РФ добиваются успеха по трем направлениям: в сторону Покровска, а также на юг и север. Российские вооруженные силы намерены окружить пять группировок ВСУ в ДНР: Угледарскую, находящуюся в укрепленных позициях, Торецкую, Северскую.

Эксперты из-за рубежа открыто выражают мнение, что положение в Покровске становится критическим. Покровск является стратегически важным городом, через который проходят главные логистические маршруты обеспечения украинских войск и различных группировок. Контроль над ним лишит все укрепленные зоны снабжения и придаст ВС РФ дополнительные преимущества.

Фото: Минобороны РФ

Херсонское направление


В Херсонской области ВС РФ активно действуют на правом берегу Днепра, где противник пытается сосредоточить свои ресурсы для нового наступления на левый берег. Ситуация контролируется российскими войсками, попытки атак ВСУ оперативно пресекаются.


Харьковское направление


В Харьковской области российские войска удерживают несколько украинских бригад. Противник испытывает дефицит снарядов и ощутимый дисбаланс в силах. Все его усилия направлены на попытку пробиться на территорию Белгородской области, к западу от зоны боев в Липцах и Волчанске.

Прежде российские военнослужащие установили контроль над селом Синьковка, расположенным в Харьковской области. Уточняется, что в данной операции принимала участие группа войск «Запад». Кроме того, по данным Минобороны РФ, в этом районе было отражено 34 контратаки штурмовых групп ВСУ. Также отмечается, что были нанесены удары по формированиям шести бригад украинских вооруженных сил, двух бригад территориальной обороны и отряду специального назначения.


Часовоярское направление


Российские войска продолжают забирать позиции ВСУ в восточной части города. Некоторые украинские представители утверждают, что 40% Часова Яра находится под контролем российских сил. Продолжаются мероприятия по улучшению позиций ВС РФ на флангах.

Также идет операции по ликвидации войск Украины в воздушном пространстве над Часов Яром. За последнюю неделю украинские силы потеряли десятки своих дронов из-за действий российских мастеров управления беспилотниками.

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО Vampire


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с применением кассетных снарядов. 30 августа украинские силы обстреляли Белгород и окружающие районы. В результате обстрела количество пострадавших граждан увеличилось до 46, среди которых есть семь детей, и один из них находится в критическом состоянии.

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#курская область
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Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
Генсек НАТО Столтенберг назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
31 августа 2024, 11:06

Фото: iStock/Diy13

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление ВСУ на Курскую область является законным. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
По словам генсека Североатлантического альянса, Украина имеет право самостоятельно решать, как защищать свою территорию. Уточняется, что это первый случай, когда НАТО поддержало вторжение ВСУ в российский регион.

Столтенберг добавил, что Киев не обсуждал с альянсом свои намерения атаковать Курскую область и что НАТО не участвовало в подготовке этой операции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#курская область
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Риттер сделал заявление о ВСУ в Курской области
Риттер: боевики ВСУ лишились дорогостоящей техники Запада в Курской области
31 августа 2024, 11:02

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Боевики ВСУ лишились дорогостоящей техники Запада при нападении на Курскую область, считает разведчик США в отставке Скотт Риттер. Своим мнением эксперт поделился в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Вот что случилось, они (США и НАТО — Прим. ред) влили миллиарды долларов в создание этих ударных сил (ВСУ. — Прим. ред.), и они исчезли, все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают», — сказал Риттер.

Он добавил, что эти вооружения должны были участвовать в Донбассе, но Киев принял опрометчивое решение, поэтому Запад потратился впустую, говорит аналитик.

«Все они (вооружения — Прим. ред.) уничтожаются прямо сейчас, это были огромные инвестиции НАТО и США», — заключил эксперт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе населенного пункта Чернетчина.

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#мир
#россия
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#всу
#курская область
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Минобороны продемонстрировало кадры поражения пункта дислокации ВСУ в Чернетчине
31 августа 2024, 10:42

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Кадры поражения пункта дислокации боевиков ВСУ в районе Чернетчины продемонстрировали в Минобороны РФ.
«После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что противник лишился двух грузовиков, а также автомобилей повышенной проходимости, до 35 единиц живой силы и автобуса.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Противник использует мирное население в качестве целей. Накануне боевики ВСУ атаковали Белгород. Кроме того, украинские неонацисты напали на Курскую область.

По оценке международного сообщества, действия Киева способствуют усилению напряженности.

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#новости
#минобороны рф
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В подполье сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в ДНР
Подполье «Дозор» уничтожило грузовик ВСУ в подконтрольном Украине Славянске
31 августа 2024, 10:35

Фото: iStock/trikolor

Активисты подполья «Дозор» уничтожили грузовик украинских боевиков в подконтрольном Украине Славянске в ДНР. Об этом говорится в Telegram-канале подполья.
Уточняется, что случившееся назвали наглядным примером того, как можно уничтожать логистику и резервы врага на линии боевого соприкосновения. При этом в подполье отметили, что бесценна любая помощь в борьбе с противником.

Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции в Волчанске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область
Пленный боевик ВСУ Стегарь рассказал о насильных способах отправки под Курск
31 августа 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командование ВСУ насильно отправляло боевиков под Курск, пишет РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военного Стегаря. По его словам, подразделение понимало о так называемой миссии «смертников», которых отправили в Россию «на убой».
Их задача была вторгнуться и закрепиться в одном из населенных пунктов, отметил боевик. Кроме того, добавил Стегарь, нужно было продержаться четверо суток, однако план провалился.

«Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 «двухсотых» и 7 «трехсотых», — пояснил собеседник.
Украинские военные вторглись в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от пограничников, Росгвардии и ВС РФ.

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#всу
#курская область
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