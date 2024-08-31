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Боевики ВСУ сами сбили переданный Киеву американский истребитель F-16. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«…В тот день, 26 августа, по подконтрольной Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — считает собеседник агентства.Он отметил, что техника США поднимается в воздух в том числе для того, чтобы перехватывать ракеты ВС РФ, направленные на стратегические военные объекты Украины.
Перед этим нардеп украинского парламента Марьяна Безуглая заявляла, что американский истребитель был сбит союзническим огнем ВСУ.
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