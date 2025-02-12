Mash: ВС РФ ликвидировали одно из крупнейших производств БПЛА в Киеве

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Одно из крупнейших производств дронов ВСУ в Киеве ликвидировали российские военнослужащие. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«[Хакеры — прим. ред.] взломали личные компьютеры руководства компании и предоставили «Искандерам» координаты для удара», — сказано в посте.Уточняется, что речь идет об уничтожении засекреченного производства компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставкой легких беспилотников для ВСУ.
На момент написания заметки информацию в Минобороны РФ не подтверждали.
Ранее стало известно, какое условие должны выполнить США для урегулирования конфликта на Украине. Свое мнение на этот счет высказал аналитик Андрей Безруков. Подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов