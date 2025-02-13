Боец СВО рассказал, как ликвидировал отряд ВСУ и помог уничтожить танк

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Боец СВО написал командиру письмо для обоснования представления к награде. В нем он рассказал, как ликвидировал отряд боевиков ВСУ и помог уничтожить танк.
Как пишет RT, ознакомившееся с письмом бойца, все началось, когда он вынес раненого из-под минометного обстрела в зону эвакуации, а после вернулся на позицию. После недолгого затишья противник пустился в карусель: это когда едет и стреляет танк, отходит в сторону, сразу же за ним едет БТР и расстреливает из пулемета, и так по кругу.
У российского бойца был лишь автомат, но стрелять по врагам было бессмысленно, так как все они были укомплектованы бронежилетами. Тогда он решил открыть огонь по незащищенным местам — по ногам.
Спустя несколько минут начался шквальный артиллерийский обстрел, в котором российский боец получил множество тяжелых ранений.
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«Вэсэушники, уверенные, что никого не осталось в танке и БТР, подъехали вплотную к лесополосе, где находился я, из БТР высадился десант в количестве восьми — десяти человек и направился вглубь нашей позиции. Я лежал в кустарнике, в голове была только одна мысль: как остановить врага и не попасть в плен», — приводят слова военного.
У российского бойца был лишь автомат, но стрелять по врагам было бессмысленно, так как все они были укомплектованы бронежилетами. Тогда он решил открыть огонь по незащищенным местам — по ногам.
«Я встал на колено и открыл стрельбу по ногам. Вэсэушников четверо-пятеро легло сразу, остальные бросились бежать в БТР, который рванул в обратном направлении. Танк стал разворачиваться и подорвался на мине, экипаж начал выпрыгивать, одного я подстрелил, после их бегства по позиции снова открыли огонь. Так как у меня более не осталось боекомплекта, я перешел на другую позицию», — пишет он.Однако и на новой позиции все повторилось снова. Танк ВСУ и БМП Bradley устроили карусель, начали медленно продвигаться вперед. Боец выполз из своего укрытия и скорректировал гранатометчика на технику врага — в результате уверенного попадания танк был подбит, а Bradley уехал.
Спустя несколько минут начался шквальный артиллерийский обстрел, в котором российский боец получил множество тяжелых ранений.
«Был эвакуирован, получил 3-ю группу инвалидности. Несмотря на ранение, готов и дальше продолжать защищать интересы Российской Федерации от укронацистов», — резюмировал военный в письме.Сейчас мужчина устроился на работу в школу — учителем физкультуры. Из-за тяжелых травм ног и плеча обратно на фронт его не берут. Документы на представление к награде поданы.
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Данил Пономарев