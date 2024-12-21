Названы российские ядерные ракеты, способные долететь до США

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Российские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками могут долететь до границ США в течение часа. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, временем подлета в 30-60 минут отличаются «Булава», «Тополь-М», «Ярс», «Сармат», «Авангард» и «Орешник».
«Предположу, что «Калибры» также способны нести ядерную боевую часть, как и крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Наиболее краткий путь — через Северный Ледовитый океан. Также, если бить с Камчатки или Чукотки, территории США достигнет «Орешник». Подлетное время колеблется от 30 минут до часа», — поделился эксперт в беседе с NEWS.ru.Ранее полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон заявил, что дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад. Он отметил, что у западных стран в наличии имеются авианосцы стоимостью в 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. Однако прилет «Орешника» приведет к уничтожению авианосцев последует спустя 30 секунд.
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