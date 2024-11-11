Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)
Украина потеряла территории из-за действий правительства США, заявил журналист Такер Карлсон в разговоре с сотрудником американской нацбезопасности Элриджем Колби.
«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации (президента США Джо) Байдена», — прокомментировал Карлсон.Он добавил, что любая система преследует цель по созданию эффекта. Желаемым эффектом в конфликте на Украине для Вашингтона стало сокращение украинцев и скупка земель иностранными гражданами, включая американцев.
Россия не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву только затягивают конфликт. Отмечалось, что США таким образом реализуют свою стратегию «до последнего украинца».
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