Названы шесть стран, выступивших против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Боевики ВСУ могут спастись только в случае прямого вмешательства Запада, считает экс-морпех американских ВС Брайан Берлетик. Своим мнением военный поделился в соцсетях. Он подчеркнул, что киевский режим не в состоянии эффективно обучить и мобилизовать людей, поскольку быстро их теряет.