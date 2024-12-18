Названы шесть стран, выступивших против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

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Украина, США, Германия, Канада, Италия и Япония выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее (ГА) ООН, информирует РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Перед этим соответствующий документ был принят ГА ООН. За принятие проголосовали 119 стран, воздержались десять, а против — 53.
Резолюция рекомендует принятие мер для предотвращения пересмотра истории, включая итоги Второй мировой войны. Авторами резолюции решительно осуждаются любые проявления нацизма: граффити, рисунки и прочая пронацистская пропаганда.
Вместе с тем ГА включила в документ поправку западных стран, которая утверждает, что РФ якобы хотела оправдать необходимость проведения спецоперации борьбой с неонацистами. Российская сторона воздержалась от поправки.
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Резолюция рекомендует принятие мер для предотвращения пересмотра истории, включая итоги Второй мировой войны. Авторами резолюции решительно осуждаются любые проявления нацизма: граффити, рисунки и прочая пронацистская пропаганда.
Вместе с тем ГА включила в документ поправку западных стран, которая утверждает, что РФ якобы хотела оправдать необходимость проведения спецоперации борьбой с неонацистами. Российская сторона воздержалась от поправки.
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Никита Кротов