Подоляка: российские военные освободили два населённых пункта в Курской области

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Вооруженные силы России (ВС РФ) почти освободили сёла Русское Поречное и Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, северные окраины села Русское Поречное в серой зоне, идёт зачистка. В селе Черкасское Поречное в серой зоне находятся южные окраины, там тоже идёт зачистка.
Подоляка добавил, что площадь освобождённых территорий составляет 14.3 кв. м.
Ранее Минобороны сообщило, что российские морские пехотинцы устроили засаду украинским войскам в Курской области. Они уничтожили не только пехоту врага, но и канадскую бронемашину Roshel Senator, американские HMMWV и Stryker.
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Анастасия Ларина