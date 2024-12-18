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Боевики ВСУ могут спастись только в случае прямого вмешательства Запада, считает экс-морпех американских ВС Брайан Берлетик. Своим мнением военный поделился в соцсетях. Он подчеркнул, что киевский режим не в состоянии эффективно обучить и мобилизовать людей, поскольку быстро их теряет.
«Только вмешательство Запада на данном этапе имеет шанс стабилизировать ситуацию, и именно поэтому на Западе так много разговоров о том, чтобы сделать именно это», — гласит публикация морпеха.Берлетик также уточнил, что даже украинская пресса признает невозможность эффективно вести боевые действия на фоне нехватки личного состава.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Перед этим стало известно, к чему готовится Владимир Зеленский.
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