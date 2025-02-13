Названы цели массированного ракетного удара по Украине

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Массированные ракетные удары ВС РФ по Украине снижают наступательный потенциал ВСУ. Об этом заявил политолог Алексей Живов. По его словам, такие атаки направлены на энергетические, газотранспортные и военные объекты противника.
«Назначение этих ударов — снизить либо наступательный потенциал ВСУ, либо способность Украины в целом, а также продолжать боевые действия. <…> Наша задача — принудить Украину к капитуляции в том или ином виде, то есть к переговорам на условиях России», — заявил Живов в беседе с Pravda.Ru.В то же время первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы Владимира Зеленского отправлять молодежь на фронт при помощи спецконтрактов, назвав их очень плохой перспективой для украинцев. В разговоре с RT сенатор подчеркнул, что главе киевского режима нет дела до народа, он лишь хочет удержать собственную власть.
«Это будет означать очень плохую перспективу (для украинцев — прим.ред.). Зеленский думает не о том, чтобы сохранить свой народ, а о том, чтобы сохранить свою власть. Поэтому он готов любой ценой, бросая в топку молодые жизни, держаться и бороться за власть. Но я думаю, что это ему не поможет.Читайте также:
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