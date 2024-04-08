Названы уникальные свойства новой обуви для бойцов спецоперации

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Новая обувь для сапёров защищает ноги при подрыве на противопехотных минах, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный», новые ботинки уже используются инженерными подразделениями на авдеевском направлении.
Так, верхняя часть ботинок противоосколочная, а нижняя часть защищает от подрыва на «Лепестке» (37 граммов взрывчатого вещества).
Обувь весит не более 3,5 килограммов, выпускается всех типоразмеров, расцветка — хаки, черный и песочная.
Для повышения эргономических характеристик — внутренняя часть обуви выполнена из «гортекса» — водостойкой и «дышащей» ткани.
При подрыве происходит отлом ножки. Крепление универсальное и позволяет регулировать размер от 40 до 45.
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Так, верхняя часть ботинок противоосколочная, а нижняя часть защищает от подрыва на «Лепестке» (37 граммов взрывчатого вещества).
Обувь весит не более 3,5 килограммов, выпускается всех типоразмеров, расцветка — хаки, черный и песочная.
Для повышения эргономических характеристик — внутренняя часть обуви выполнена из «гортекса» — водостойкой и «дышащей» ткани.
При подрыве происходит отлом ножки. Крепление универсальное и позволяет регулировать размер от 40 до 45.
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Алёна Самарева