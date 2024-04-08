Российский «Град» уничтожил украинский РСЗО «Вампир»

Фото: Минобороны РФ
Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» поразила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир» ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
«Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО «Вампир», которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.В МО также уточнили, что украинский «Вампир» был расположен в заболоченной и труднопроходимой местности. Помимо этого, РСЗО находился на расстоянии максимальной дальности стрельбы для «Града».
До этого сообщалось, что в зоне спецоперации впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак