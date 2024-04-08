Стало известно о разработке в РФ тяжелой огнеметной системы ТОС-3

Фото: Минобороны РФ
«Ростех» разрабатывает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3. Об этом информирует индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев в беседе с информагенством ТАСС.
«Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — пояснил Оздоев.Он отметил, что первую опытную машину уже создали.
Ранее обозреватель польского издания писал, что российские авиабомбы ФАБ-3000 отличаются не только массовостью, но и возможностью постоянно их модернизировать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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