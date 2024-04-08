В Польше испугались новых российских бомб

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Российские авиабомбы ФАБ-3000 отличаются не только массовостью, но и возможностью постоянно их модернизировать. Об этом пишет обозреватель польского издания Interia Марчин Яблоньский.
«Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции», — пишет журналист.Яблоньский обратил внимание, что бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что в дальнейшем поможет показать крайне высокие результаты.
Также обозреватель отметил хорошие аэродинамические характеристики нового оружия Российской армии.
ВКС РФ активно используют авиабомбы, которые универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне спецоперации. Боевые самолёты теперь имеют возможность наносить удары по укрепрайонам украинских войск, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак