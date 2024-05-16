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Лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ выразил мнение, что конфликт на Украине не принесет никакой стратегической выгоды и не может быть выигран НАТО.
В своем сообщении в социальной сети X он выразил недоумение относительно действий политиков, подчеркнув, что война на Украине является абсурдной и избежать ее возможно. Бодэ также отметил, что НАТО не сможет одержать победу в этом конфликте, который станет причиной сотен тысяч жертв и приведет к разрушению экономики и концу гегемонии западного мира.
Как стало известно ранее, голландская крайне правая Партия свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом и победившая на парламентских выборах в ноябре 2023 года, достигла соглашения с другими политическими силами, такими как Гражданско-фермерское движение, «Новый общественный договор» и Народная партия за свободу и демократию, с целью создания правящей коалиции с правым уклоном и формирования нового правительства.
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Артем Кузьмин