Стало известно, на что надеются ВСУ в зоне СВО
Трегубов: ВСУ надеются, что погодные условия остановят наступление ВС России
Командование ВСУ рассчитывает на погодные условия, которые могут затормозить наступление российских войск на Покровском направлении, заявил спикер оперативно‑тактической группировки ВСУ «Днепр» Виктор Трегубов, передают украинские СМИ.
По его словам, интенсивность боёв остаётся высокой, а российское командование продолжает наращивать группировку на ключевых участках. Трегубов выразил надежду, что к октябрю наступление в Донецкой народной республике ослабнет из‑за ухудшения погоды.
«Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет не так удобно поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас», — сказал Трегубов.
Ранее украинский военнопленный Евгений Костышак заявил, что всё больше бойцов ВСУ сознательно сдаются в плен из‑за потери мотивации продолжать боевые действия. По его словам, многие рассчитывают на последующий обмен и возможность вернуться к семьям; сам Костышак говорил, что заранее принял решение сложить оружие.