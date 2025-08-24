Стало известно, на что надеются ВСУ в зоне СВО

24 августа 2025, 11:40

Трегубов: ВСУ надеются, что погодные условия остановят наступление ВС России

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командование ВСУ рассчитывает на погодные условия, которые могут затормозить наступление российских войск на Покровском направлении, заявил спикер оперативно‑тактической группировки ВСУ «Днепр» Виктор Трегубов, передают украинские СМИ.





По его словам, интенсивность боёв остаётся высокой, а российское командование продолжает наращивать группировку на ключевых участках. Трегубов выразил надежду, что к октябрю наступление в Донецкой народной республике ослабнет из‑за ухудшения погоды.





«Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет не так удобно поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас», — сказал Трегубов.