Названы вероятные цели «Кинжалов» во время ночного удара по Украине

30 октября 2025, 12:15

Военэксперт Дандыкин: целями «Кинжалов» могли стать подземные производства

Фото: Istock/IKvyatkovskaya

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские войска могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время ночного удара по стратегически важным подземным объектам на Украине.





В разговоре с «NEWS.ru» Дандыкин отметил, что «Кинжалы» предназначены для поражения особо защищённых целей.

«Это серьёзная и дорогая ракета. Если их действительно применили минувшей ночью, то их целью могли стать подземные производства БПЛА и военные производства, расположенные глубоко под землей. Для уничтожения подобных объектов нужны именно такие боеприпасы, способные пробивать землю, бетон и так далее за счёт кинетической энергии», — заявил специалист.