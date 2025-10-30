Названы вероятные цели «Кинжалов» во время ночного удара по Украине
Военэксперт Дандыкин: целями «Кинжалов» могли стать подземные производства
Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские войска могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время ночного удара по стратегически важным подземным объектам на Украине.
В разговоре с «NEWS.ru» Дандыкин отметил, что «Кинжалы» предназначены для поражения особо защищённых целей.
«Это серьёзная и дорогая ракета. Если их действительно применили минувшей ночью, то их целью могли стать подземные производства БПЛА и военные производства, расположенные глубоко под землей. Для уничтожения подобных объектов нужны именно такие боеприпасы, способные пробивать землю, бетон и так далее за счёт кинетической энергии», — заявил специалист.Эксперт не исключил, что в атаках участвовали крылатые ракеты «Калибр» при поддержке ВМФ России. Дандыкин подчеркнул, что удары наносили только по точно разведанным целям.