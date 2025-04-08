ВС РФ освободили Гуево в Курской области от ВСУ

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Российские бойцы восстановили контроль над селом Гуево в Курской области и полностью выбили из населенного пункта противника. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.По данным МО РФ, потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки составили более 290 человек живой силы.
Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщал, что ВС РФ выбили украинских боевиков из Гуева и приступили к штурму села Горналь и хутора Олешня. Это последние населенные пункты, которые условно пока еще остаются под контролем ВСУ.
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