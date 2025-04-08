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ВС РФ освободили Гуево в Курской области от ВСУ

Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские бойцы восстановили контроль над селом Гуево в Курской области и полностью выбили из населенного пункта противника. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
По данным МО РФ, потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки составили более 290 человек живой силы.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщал, что ВС РФ выбили украинских боевиков из Гуева и приступили к штурму села Горналь и хутора Олешня. Это последние населенные пункты, которые условно пока еще остаются под контролем ВСУ.

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Медведев заявил, что США и Европа чуть не привели мир к Третьей мировой войне
Медведев: шаги США и их союзников чуть не привели мир к Третьей мировой войне
08 апреля 2025, 12:52

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Действия Вашингтона и его союзников едва не закончились Третьей мировой войной, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что в какой-то момент Штаты с союзниками решили, что можно применять против РФ незаконные санкции, ведя войну и при этом сохранять ядерный паритет.
По словам Медведева, действующая администрация США признает это на словах в отличие от европейских лидеров. Зампред считает, что Европа начала вновь «трясти» своим скудным стратегическим потенциалом.

Исходя из сегодняшних реалий, даже полное завершение украинского конфликта не станет основанием для полного ядерного разоружения в ближайшие десятилетия, ведь мир будет создавать вооружение, а новые государства — вооружаться. Медведев считает, что давно известно, чем это закончится.

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Путин поручил выплачивать пострадавшим от ВСУ курянам по 65 тысяч рублей в месяц
08 апреля 2025, 12:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 18 февраля поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области, пострадавшим от действий ВСУ, 65 тысяч рублей.
«Обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тыс. рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области», — говорится в поручении президента.

Выплаты будут осуществляться до полного освобождения региона.

Кроме того, глава РФ поручил решить вопросы о госпитализации маломобильных граждан для прохождения диспансеризации.

Также Путин возложил на правительство РФ и исполнительные органы власти Курской области разработку и реализацию программы восстановления разрушенных объектов инфраструктуры на курской земле.

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СМИ раскрыли, что может стать причиной срыва переговоров по Украине
RS: раскол между США и ЕС по системе SWIFT может сорвать переговоры по Украине
08 апреля 2025, 12:30

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Разногласия между США и Евросоюзом по частичному допуску России к международной системе денежных переводов SWIFT могут стать причиной срыва переговоров по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
Авторы материала указали, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта приблизили стороны конфликта к прекращению огня на море.

«Однако на пути даже этого скромного успеха стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве», — сказано в статье.
Журналисты добавили, что Вашингтон хочет приоткрыть дверь для Москвы, а Европа с Владимиром Зеленским ратуют за антироссийские санкции.

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РИА Новости: ВСУ не дают эвакуировать тела жителей Курской области из села Гуево
08 апреля 2025, 12:13

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Курской области из населенного пункта Гуево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки ВС РФ «Север».
«В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел», — сказано в материале.

В марте российская армия перешла в наступление на курском направлении, освободив Суджу, а также ряд пунктов. Сегодня бойцы «Севера» выдавливают противника с Курщины, развивая наступление. Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Позже киевский режим заявлял, что хотел таким образом обменять территории.

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#сво
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ВС РФ начали штурмовать последние позиции ВСУ в Курской области
08 апреля 2025, 11:05

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка российских войск «Север» 8 апреля приступила к штурму села Горналь и хутора Олешня в Курской области. Это последние населенные пункты, которые условно остаются под контролем ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
«Прямо сейчас наши бесстрашные военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населенных пунктов, находящихся формально под контролем врага в Суджанском приграничье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бойцы уничтожают десантно-штурмовые подразделения противника, очищая российские земли от оккупантов.

Также «Северный ветер» сообщил, что ВС РФ освободили село Гуево. Операция по освобождению данного населенного пункта продолжалась 10 дней. За это время бойцы группировки «Север» не только перемололи элитные подразделения ВСУ, но и смогли эвакуировать мирных жителей, которых украинские боевики использовали в качестве живого щита.

Информацию об освобождении Гуева в Минобороны РФ пока не подтверждали.

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