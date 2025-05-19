В Кремле высказались о будущем разговоре Путина с Трампом

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в понедельник, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что беседа лидеров состоится в 17:00 по московскому времени.
Перед этим хозяин Белого дома писал в соцсетях, что хочет провести телефонный разговор со своим российским коллегой в понедельник, 19 мая.
Американский лидер подчеркивал, что собирается обсудить с Путиным пути прекращения конфликта на Украине и вопросы торговли.
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«Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 по Москве – прим. ред.)», — писал Дональд Трамп.
Американский лидер подчеркивал, что собирается обсудить с Путиным пути прекращения конфликта на Украине и вопросы торговли.
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Никита Кротов