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До конца января Украина может нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Французский президент Эммануэль Макрон уже передал Зеленскому ракеты и самолёты для совершения этого теракта.
Как пишет издание MK.RU, командование Воздушных сил Украины 20 января может официально объявить о получении от Франции первых трёх истребителей Mirage 2000-5F. Их уже изъяли из авиаполков воздушно-космических сил (ВКС) Франции. Как пишут французские СМИ, всего Киеву обещано от 12 до 20 «Миражей» в первом квартале 2025 года.
Mirage 2000-5F адаптирован под носителя англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. Авторы публикации делают вывод: Макрон даёт в руки укрофашистам то оружие, о котором они так давно просили, то есть истребители, оснащённые ракетам, для поражения наземных целей в Крыму, то есть Крымского моста.
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Александр Бойцов