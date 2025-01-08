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Названы возможные сроки ракетного удара ВСУ по Крымскому мосту

ВСУ могут ударить по Крымскому мосту до конца января
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

До конца января Украина может нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Французский президент Эммануэль Макрон уже передал Зеленскому ракеты и самолёты для совершения этого теракта.


Как пишет издание MK.RU, командование Воздушных сил Украины 20 января может официально объявить о получении от Франции первых трёх истребителей Mirage 2000-5F. Их уже изъяли из авиаполков воздушно-космических сил (ВКС) Франции. Как пишут французские СМИ, всего Киеву обещано от 12 до 20 «Миражей» в первом квартале 2025 года.

Mirage 2000-5F адаптирован под носителя англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. Авторы публикации делают вывод: Макрон даёт в руки укрофашистам то оружие, о котором они так давно просили, то есть истребители, оснащённые ракетам, для поражения наземных целей в Крыму, то есть Крымского моста.

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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 14 населённых пунктах Курской области
Группировка войск «Север» нанесла поражение формирования ВСУ под Курском
08 января 2025, 15:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска нанесли поражение формированиям десяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщается в сводке пресс-службы Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады нацгвардии Украины в районах сразу 14 приграничных населённых пунктов Курской области: Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное.

Кроме того, российские войска с применением авиации и артиллерии поразили живую силу и военную технику украинской армии в районах десяти населённых пунктов курского приграничья и в трёх – Сумской области Украины.

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#курская область
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Командир ВСУ озвучил причины дезертирства в обученной во Франции бригаде
Командир Драпатый: низкий боевой дух – причина дезертирства в 155-й бригаде
08 января 2025, 15:26

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ имени Анны Киевской связано с падением боевого духа среди военных и командиров, а также с недостаточным оснащением ресурсами. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый в своих соцсетях.
Отмечается, что военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, столкнулись с неэффективностью работы и отсутствием мотивации у командиров среднего звена.

Также Драпатый указал, что подготовка бойцов бригады велась в сложных условиях, которых оказалось недостаточно доя создания «из новобранцев – побратимов».

Кроме того, по словам командующего, формирование бригады имени Анны Киевской происходило в краткие сроки, поэтому полный контроль над всеми процессами было невозможно осуществить.

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ВС РФ поразили военные аэродромы и место сборки беспилотников ВСУ
08 января 2025, 14:26

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска поразили военные аэродромы и место сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удары по указанным целям были нанесены оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.

Кроме того, военные нанесли удары по скопления живой силы и военной технике украинской армии.

Ранее в российском оборонном ведомстве назвали количество потерь ВСУ за первую неделю 2025 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
#обстрел
#атака
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Балицкий: ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
08 января 2025, 13:47

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали порт Бердянска в Запорожской области с помощью управляемой ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ совершили атаку на запорожский порт. В результате ударов никто не пострадал, однако образовались очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы.

Балицкий уточнил, что удар был прицельным и пришёлся на одну из пустых ёмкостей хранения нефтепродуктов. Осуществлённая атака не повлияла на работу порта.

Губернатор назвал атаку циничной и бессмысленной, а её целью – создание экологической катастрофы в Азовском море.

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#всу
#атака
#запорожская область
#евгений балицкий
#обстрел
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ВСУ превратились в армию наёмников, используемых для терактов, заявил Рогов
Рогов: ВСУ превратились в армию наёмников, используемых для терактов
08 января 2025, 12:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска трансформировались в армию наёмников, которых используют для проведения терактов далеко за пределами Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране были задержаны семь иностранных наёмников, среди которых были трое, прибывших из Украины. Они готовили теракты на территории Венесуэлы.

Рогов отметил, что приезд украинских наёмников неслучаен. Чиновник убеждён, что эта операция была согласована на уровне высшего руководства Украины и военной разведки страны. В настоящее время ВСУ, по его словам, трансформировались в армию наёмников, которых западные спецслужбы используют для осуществления терактов в разных странах.

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#вооружения
#владимир теракт
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Сенатор Карасин: Атака на Энгельс — военно-политические судороги режима
08 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/NiseriN

Атака украинских БПЛА на Саратов и Энгельс подтверждает слабость противника. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». Карасин назвал удары на Саратов и Энгельс военно-политическими судорогами режима Зеленского, свидетельством слабости и неуверенности. Сенатор считает, что эти судороги будут продолжаться некоторое время, а задача России – сократить время их действия.

В ночь на 8 января зафиксирована массированная атака украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия, где произошел пожар. Пострадавших нет.

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#мнение
#предприятия
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#саратов
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Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА
08 января 2025, 12:27

Фото: istockphoto/Sitikka

Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил работу в штатном режиме. Ранее в воздушной гавани вводился план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
По сообщению пресс-службы аэропорта, все ограничения в работе воздушной гавани, связанные а приёмом и вылетом самолётов, сняты с 06:30 утра. Все технические службы аэропорта возобновили работу в обычном режиме.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным министерства обороны РФ, всего над территорией региона силами ПВО были уничтожены 11 БПЛА ВСУ. Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин, обломки одного из дронов упали на промышленный объект в Энгельсе. В результате возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте продолжают работу экстренные службы.

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#пво
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На Западе раскрыли, что поможет России одержать победу на Украине
NI: Россия одержит победу на Украине из-за нестандартных решений на поле боя
08 января 2025, 12:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия одержит победу в украинском конфликте из-за нестандартных решений на поле боя. Об этом пишет издание National Interest.
Отмечается, что Западу следует смириться с вероятной победой России, которая обладает большой стратегической глубиной, умением искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации в зоне боевых действий.

Одним из примеров нестандартного подхода к ведению боя издание представило применение ВС РФ «танков-мангалов», которые успешно справляются с украинскими беспилотниками.

В сентябре прошлого года сотрудник оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в репортаже телеканала «Звезда» заявил, что российский танк «Царь-мангал» пережил более ста попаданий ракет и беспилотников ВСУ.

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#минобороны
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Удар ВСУ по Саратову и Энгельсу, массовая сдача в плен под Курском, операция по зачистке Суджи: последние новости СВО
08 января 2025, 10:56

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, таких как Купянское, Угледарское и Покровское. Украинская армия оказывает сильное сопротивление, проводя контратаки и обстрелы российских позиций. Интенсивные артиллерийские перестрелки и боевые действия продолжаются, особенно в районах Торецка, Херсона и Запорожья, где сохраняется высокая степень напряжённости. Об обстановке на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ в Курской области. По информации Минобороны РФ, войска группировки «Север» достигли успехов в наступательных действиях, нанеся поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.

Многие украинские военнослужащие не проявляют желания продолжать борьбу и охотно сдаются в плен. Часть 95-й бригады ВСУ отказалась продвигаться на территорию России.

Тем не менее, в Курской области у противника всё ещё есть силы, и они могут предпринять новые попытки наступления для восстановления доверия командования. В то время как украинские войска сталкиваются с неразберихой и потерями, российские силы, согласно военному аналитику Анатолию Радову, освободили Русское Поречное и ведут бои за Черкасское Поречное. Также поступает информация о возвращении под контроль России Махновки. До Суджи остаётся менее двух километров, готовится операция по зачистке территории.Бои продолжаются у Замостья.


БПЛА ВСУ массово атаковали Саратов и Энгельс


Минувшей ночью Саратов и Энгельс стали объектом масштабной атаки беспилотников. Об этом 8 января сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки произошло повреждение на одном из промышленных предприятий. По предварительным данным, жертв нет», — отметил он в своем телеграм-канале.

Губернатор также добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы
Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы


Запорожское направление


Обстановка на Запорожском участке остаётся стабильной, но напряжённой. Российская артиллерия активно обстреливает позиции противника. В Темировке был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) украинских войск, а также нанесены удары в районе Пятихаток, где зафиксированы потери как в живой силе, так и в технике ВСУ.

Краснолиманское направление


Российские силы добились значительных успехов на Краснолиманском направлении, расширив свою зону контроля на 500 метров по фронту в южной части Ивановки. Успешная операция позволила отбить крупный опорный пункт ВСУ. Однако продвижение осложняется наличием у противника хорошо укреплённых позиций на высотах. Тем не менее, российские подразделения продолжают методично продвигаться вперёд.

Фото: iStock/Evgeny555

Угледарское направление


На Угледарском фронте российские войска продолжают наступление, приближаясь к стратегически важным рубежам в районе Великой Новосёлки. По информации фронтовых источников, за последние сутки подразделения ВС РФ смогли продвинуться примерно на 2 километра к западу от степного кургана Алчи-Оба, расположенного юго-восточнее населённого пункта Разлив.

Покровское направление


Российская армия продолжает увеличивать зону контроля на восточном фланге Покровского направления. За последние сутки было освобождено 4,9 квадратных километра земли между Воздвиженкой и Елизаветовкой, что стало частью более широкого наступления.

На южном фланге Покровска российские войска активно работают над ликвидацией двух выступов украинских сил по флангам ранее освобождённого Даченского. С правого фланга они оказывают давление на позиции ВСУ в районе Лысовки, где развернулись интенсивные боевые столкновения. С левого фланга российские подразделения продолжают тянуть украинские войска к окраинам населённого пункта Зелёное, создавая угрозу их окружения.
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Торецкое направление


В Торецке продолжается активное наступление ВС РФ, в результате которого была расширена зона контроля в северо-западной части города, включая 12-й микрорайон. Этот успех позволяет российским войскам укрепить своё стратегическое присутствие в этом направлении, создавая давление на позиции украинских сил обороны.

На южном фланге российские подразделения добились успеха в микрорайоне Забалка, вытеснив Вооружённые силы Украины из района Кулацкий хутор. Этот участок имеет ключевое значение для контроля над южными подступами к городу и укрепления логистических линий снабжения российских войск.

На северных окраинах Торецка продолжаются ожесточённые бои за терриконы, которые представляют собой важную высотную точку с обзором на значительную часть прилегающих территорий.

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