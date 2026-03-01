Названо число беспилотников, сбитых над Россией за шесть часов
Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в небе над Россией за шесть часов. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 8:00 до 14:00 мск. Наиболее массированному налету подвергся Крым, над которым перехватили 17 БПЛА.
Восемь и пять дронов подавили над Азовским и Черным морями соответственно, пять — над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Краснодарским краем, еще один — над Брянской областью.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
