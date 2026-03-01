Названо число беспилотников, сбитых над Россией за шесть часов

01 марта 2026, 14:36

Российская ПВО сбила 43 беспилотника ВСУ за шесть часов

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в небе над Россией за шесть часов. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Минобороны страны.