ПВО России уничтожила 220 БПЛА ВСУ за сутки
За последние сутки российские средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 220 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве также уточнили, что с начала специальной военной операции, по их данным, уничтожили 670 самолётов, 283 вертолёта, 118 341 беспилотник, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 955 танков и других боевых бронированных автомобилей, 1 678 боевых машин РСЗО, 33 551 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 55 542 единицы специальной военной автотехники боевиков.
Перед этим стало известно, что почти шесть тысяч БПЛА сбили над Россией за месяц. Пик пришелся на период с 11 по 23 число.
Сегодняшней ночью над российскими регионами ликвидировали 27 вражеских дронов.
