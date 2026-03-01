Почти шесть тысяч БПЛА сбили над Россией за месяц
Силы ПВО сбили 5989 беспилотников ВСУ над территорией России в прошлом месяце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Пик атак пришелся на 11 и 23 февраля — тогда перехватили 458 и 51 дрон соответственно. Набольшее количество налетов зафиксировали в европейской части страны.
Напомним, сегодня ночью над регионами России уничтожили 27 украинских БПЛА. Восемь из них подавили над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.
Ранее сообщалось, что женщина-волонтер погибла и еще одна пострадала в результате удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области.
