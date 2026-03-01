Достижения.рф

Почти шесть тысяч БПЛА сбили над Россией за месяц

РИА Новости: ПВО сбила 5989 дронов ВСУ над Россией за февраль
Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 5989 беспилотников ВСУ над территорией России в прошлом месяце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.



Пик атак пришелся на 11 и 23 февраля — тогда перехватили 458 и 51 дрон соответственно. Набольшее количество налетов зафиксировали в европейской части страны.

Напомним, сегодня ночью над регионами России уничтожили 27 украинских БПЛА. Восемь из них подавили над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что женщина-волонтер погибла и еще одна пострадала в результате удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области.

Лидия Пономарева

