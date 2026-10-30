В Брянской области БПЛА ВСУ атаковал здание Погарской администрации — Ковальчук
Беспилотник ВСУ атаковал здание Погарской администрации в Брянской области. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В результате атаки с осколочными ранениями в больницу доставили местную жительницу. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Повредило само здание администрации и два припаркованных автомобиля. Кроме того, другой дрон-камикадзе попал в грузовой автомобиль в населенном пункте Клинцы. Пострадавших нет.
Ранее в небе над Пензой силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ. Сведений о пострадавших, погибших или разрушениях на земле не поступало.
Читайте также: