Названо число беспилотников, сбитых в ночь перед Днем народного единства

04 ноября 2026, 09:51

Минобороны: над Россией сбили 709 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 709 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «МАКС».