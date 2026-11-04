Названо число беспилотников, сбитых в ночь перед Днем народного единства
В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 709 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «МАКС».
По данным ведомства, массированная атака отражалась в пятнадцати регионах страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Беспилотники сбивали в Московской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, республиках Крым и Адыгея.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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