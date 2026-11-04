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В Адыгее загорелся склад OZON после атаки БПЛА

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В результате атаки беспилотника на территории логистического центра OZON в Адыгейске вспыхнул пожар. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава республики Мурат Кумпилов.



По его словам, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли силы и средства МЧС. На месте происшествия работают правоохранительные органы, руководство профильных ведомств и администрация муниципалитета.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что весь персонал центра оперативно эвакуировали. Товары со склада уберут с витрины площадки, а поставки, предназначенные для Адыгейска, перенаправят на другие объекты.

В хуторе Петров обломки дрона повредили остекление жилого дома и газовую трубу. Утечка газа устранена, жертв нет, добавил губернатор.

Александр Огарёв

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