В Адыгее загорелся склад OZON после атаки БПЛА
В результате атаки беспилотника на территории логистического центра OZON в Адыгейске вспыхнул пожар. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
По его словам, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли силы и средства МЧС. На месте происшествия работают правоохранительные органы, руководство профильных ведомств и администрация муниципалитета.
В пресс-службе маркетплейса уточнили, что весь персонал центра оперативно эвакуировали. Товары со склада уберут с витрины площадки, а поставки, предназначенные для Адыгейска, перенаправят на другие объекты.
В хуторе Петров обломки дрона повредили остекление жилого дома и газовую трубу. Утечка газа устранена, жертв нет, добавил губернатор.
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