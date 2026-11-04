В Адыгее загорелся склад OZON после атаки БПЛА

04 ноября 2026, 05:36

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В результате атаки беспилотника на территории логистического центра OZON в Адыгейске вспыхнул пожар. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава республики Мурат Кумпилов.