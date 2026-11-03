Российская журналистка распространяла фейки о ВС РФ

03 ноября 2026, 22:31

В Татарстане журналистка передавала иноагентам фейки о ВС РФ

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Татарстане передали в суд уголовное дело против 22-летней жительницы Высокогорского района, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.