Российская журналистка распространяла фейки о ВС РФ
В Татарстане передали в суд уголовное дело против 22-летней жительницы Высокогорского района, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год обвиняемая за вознаграждение готовила тексты с фальшивыми сведениями о действиях российских военных и передавала их интернет-изданиям, признанным в РФ иноагентами или нежелательными организациями. Всего за публикации она получила 71 тыс. рублей.
Девушке вменяется статья о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрят по существу.
Ранее группировка решила наживиться на детском кешбэке и попала под суд в Кузбассе. Пятеро человек получили обвинительные приговоры.
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