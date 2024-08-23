Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko
Американская ЧВК Forward Observation Group опубликовала фотографию своих боевиков в Курской области, разместив боевую позицию минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. Об этом сообщили в РИА Новости.
Судя по пейзажу, действие происходит на территории России или Украины. Ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права.
В МИД России заявили, что участие американской ЧВК в вторжении в Курскую область является доказательством вовлеченности США как непосредственной стороны конфликта и что наемники автоматически становятся законной военной целью.
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«Американская ЧВК 20 августа разместила в соцсетях фотографию бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Согласно постам на странице компании, она уже два года находится на Украине», — поделились в издании.
В МИД России заявили, что участие американской ЧВК в вторжении в Курскую область является доказательством вовлеченности США как непосредственной стороны конфликта и что наемники автоматически становятся законной военной целью.
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Мира Полтева