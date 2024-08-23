ВС РФ уничтожили «Искандером» пункт управления РСЗО MLRS под Николаевом — видео

Видео: Минобороны РФ
Бойцы ВС РФ ликвидировали при помощи «Искандера-М» пункт управления РСЗО MLRS под Николаевом на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры с работой российских войск.
«…В результате ракетного удара уничтожены: пункт управления, РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом», — добавили в оборонном ведомстве.Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, сколько пунктов Харьковской области вошло в санитарную зону.
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Никита Кротов