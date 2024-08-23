Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ заявили о цели в Курской области

ВСУ заявили о цели в Курской области

Офицер ВСУ Глущенко: военные не понимают цели нападения на Курскую область
23 августа 2024, 11:04
Фото: istockphoto/Iryna Imago

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Боевики ВСУ не понимают целей нападения под Курском, заявил офицер украинской армии Дмитрий Глущенко в беседе с политологом Украины Юрием Романенко на видеохостинге YouTube.
«Не проглядывается пока четких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это все [вторжение в Курскую область] затевалось», — пояснил Глущенко.

По мнению собеседника, так называемую операцию под Курском затеяли, чтобы переключить внимание простых людей с проблем в экономике, энергетике и на фронте. Кроме того, по словам Глущенко, у западных союзников Киева очень много претензий, а дополняется все тем, что украинцы «слабо ставят лайки».



«А дальше сейчас они [власти в Киеве] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — задался вопросом украинский военнослужащий.

Боевики ВСУ напали под Курском 6 августа.

Читайте также:

ВС РФ выбили ВСУ из многоэтажек в Торецке

Ганчев: в санитарную зону под Харьковом вошло до 14 населенных пунктов

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском
#россия
#украина
#война
#всу
#курская область
#сво
#новости
ВС РФ выбили ВСУ из многоэтажек в Торецке
23 августа 2024, 10:33

Фото: istockphoto / zim286

Украинские войска оставили свои позиции в многоэтажных домах в восточной части Дзержинска (Украина называет этот город Торецком). Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на информацию от представителей силовых структур.
«Вооружённые силы Украины были вытеснены из многоэтажных домов в восточной части города Торецк. Часть группировки была уничтожена, другая отступила. Сейчас территория зачищается», — рассказал представитель ТАСС.

Также известно, что украинские военные пытаются отправить на уже освобождённые позиции небольшие отряды подкрепления. Но большинство из них уничтожается на пути к позициям, что ещё больше усугубляет ситуацию для украинской армии. Поэтому контроль над этим районом остаётся за нашими войсками.

Ранее сообщалось, что бои в Торецке были одними из самых интенсивных. Генеральный штаб ВСУ отметил ухудшение ситуации на покровском направлении.

Читайте также:

Ганчев: в санитарную зону под Харьковом вошло до 14 населенных пунктов

ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра

Гладков: ВСУ ударили по трем авто и комбайну дронами
#военные
#контроль
#авто
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ганчев: в санитарную зону под Харьковом вошло до 14 населенных пунктов
23 августа 2024, 10:29

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

До 14 населенных пунктов Харьковской области вошли в санитарную зону, и она, возможно, расширится, рассказал в беседе с ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«…И после того, как ВСУ полностью будут откинуты от Курской области — а наши вооруженные силы прикладывают максимум усилий для этого, и, я уверен, что территория Курской области, как и в 1943 году, будет освобождена — будет дальше развиваться и санитарная зона по территории Харьковской области», — прокомментировал чиновник.
В мае глава государства Владимир Путин говорил, что проведение операции ВС РФ под Харьковом связано с созданием санитарной зоны. Президент подчеркивал, что боевики ВСУ продолжают атаки жилых кварталов в приграничье, поэтому они должны быть лишены такой возможности.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра

Гладков: ВСУ ударили по трем авто и комбайну дронами

Появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском
#россия
#украина
#война
#сво
#харьков
#харьковская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра
Сальдо: ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра
23 августа 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные были уничтожены группировкой войск «Днепр». Противник был обнаружен с помощью беспилотной разведки. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град» с расстояния 20 километров.

«Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось», — сказал он.

Ранее появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском. Сообщается, что БПЛА был сбит вблизи Курчатовской АЭС, а обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском

Стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России
#град
#военные
#видео
#бпла
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: ВСУ ударили по трем авто и комбайну дронами
23 августа 2024, 10:17

Фото: istockphoto / vadimrysev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трём автомобилям и комбайну в Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
«В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывных устройств с двух беспилотников были повреждены два легковых автомобиля. Также повреждения получила ГАЗель в селе Черемошное — у транспортного средства оказались разбиты стёкла, повреждены кузов и колёса», — говорится в сообщении.

Кроме того, беспилотник атаковал комбайн в селе Графовка Шебекинского городского округа.

В результате атак никто не пострадал. На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Ночью 23 августа Украина пыталась атаковать Белгородскую область четырьмя беспилотниками — их перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Также три летательных аппарата были сбиты над Курской областью.

Читайте также:

Появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском

ВСУ атаковали АЭС в Курской области, ВС РФ продвинулись к Покровску: последние новости СВО

Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на нападение на Курскую область
#беспилотник
#данные
#украина
#аэс
#информация
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском
Киев попытался атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове
23 августа 2024, 09:19

Фото: istock/Azovsky

Боевики Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Сообщается, что БПЛА был сбит вблизи Курчатовской АЭС, а обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина предприняла попытку удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено об этом инциденте.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«‎Дарить миллиарды»: В Германии предложили радикальный план по Украине

Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском
#владимир путин
#украина
#бпла
#аэс
#станции
#всу
#магатэ
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали АЭС в Курской области, ВС РФ продвинулись к Покровску: последние новости СВО
Киев попытался атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове: подробности
23 августа 2024, 09:19

Фото: istock/quantic69

Украинская сторона по-прежнему пытается укрепить свои позиции в Курской области, тем самым расходуя имеющиеся ресурсы. Однако нехватка военных сил со стороны ВСУ начинает ощущаться по всему фронту. Российская армия планомерно зачищает освобожденные населенные пункты от присутствия противника и продвигается сразу на нескольких направлениях фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курское направление


Ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. ВСУ не прекращают попыток углубиться в Курскую область с поддержкой бронетехники, но ВС РФ успешно противостоят этим атакам. Поступают сообщения о том, что противник накапливает силы и ресурсы в лесистых районах вблизи Ольговки, в том числе танки. Информация не подтверждена.

В США рассказали о тайной цели Зеленского, которую он прикрывает атакой на Курск
В США рассказали о тайной цели Зеленского, которую он прикрывает атакой на Курск

В приграничных зонах прорывов границы не наблюдается, однако продолжаются артиллерийские и авиационные удары по позициям ВС РФ. За последние дни украинские силы несколько раз обстреливали понтонные переправы, построенные на месте ранее разрушенных мостов, но утверждать, что логистика из Глушково и других приграничных населенных пунктов полностью нарушена, нельзя.

В целом, украинские силы обороны сохраняют свой наступательный потенциал на этом направлении, однако реализовать его им пока не удается.

Фото: istock/Michele Ursi

Угроза АЭС и удар по нефтебазе


ВСУ вновь атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить уже несколько дней. Об этом сообщает портал Baza. По информации телеграм-канала, украинский беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5:00 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.

Кроме того, продолжает сохраняться напряженная ситуация вокруг Курской АЭС. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина предприняла попытку удара по Курской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено об этом инциденте.

Красноармейское направление


ВСУ начинают отступление за реку Оскол, а в районе Часова Яра они сжимаются на север. Кроме того, противник покидает свои позиции в окрестностях Красноармейска. В зоне контроля группировки войск «Центр» остается населенный пункт Нью-Йорк. Идет планомерная работа по зачистке территорий от остатков украинского гарнизона.

Российские войска продолжают движение в сторону Покровского. На северо-востоке города Артемово (Железное) российские десантные группы атакуют с направления электрической подстанции «Центральная-330», приближаясь к Нелеповке, при этом бои уже развернулись на восточных окраинах.

На северном фланге в районе Дружбы российские войска продолжают преодолевать линии обороны ВСУ в городских условиях, готовясь продвигаться к Дачному и Дылеевке. К киевским частям поступают сведения о нехватке личного состава, вызванной переброской подкреплений на Курское направление, что может вынудить их оставить позиции.

Запорожское и Херсонское направления


Этот сегмент фронта продолжает оставаться наименее активным по сравнению с остальными участками линии соприкосновения. Положение фронта существенно не изменилось. Тем не менее, на этой неделе появились сообщения о подготовке наступления киевских сил, однако эта информация официально не подтверждена. Численность группировки противника на этом участке остается прежней.

Российские подразделения продолжают наступление вдоль трассы О0532, заняв несколько ключевых позиций. Также они смогли взять под контроль участки около Водяного. В пресс-службе группы войск «Восток» отметили, что бойцам удалось занять более выгодные позиции и нанести значительный урон вражеским силам и технике. Потери противника составляют до 665 человек.

Антонов рассказал о судьбе вторгшихся в Курскую область нацистов
Антонов рассказал о судьбе вторгшихся в Курскую область нацистов

Южнодонецкое направление


Идут активные противостояния в Константиновке. Противник пытается идти в контратаки, однако не достигает успеха. Освобожден населенный пункт Птичье. Кроме того, российские войска сделали шаг вперед в сторону Калиново, где также развернулись бои.

Читайте также:

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском

Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира

Бывший украинский военный из отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве
#танки
#трассы
#курское направление
#контроль
#заявление
#информация
#всу
#вс рф
#сво
#сводкасво
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на нападение на Курскую область
23 августа 2024, 08:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
Антонов выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за произошедшее в Курской области. По словам дипломата, операция ВСУ в регионе не создаст никакой «буферной зоны» на территории РФ.

Посол добавил, что у России не было контактов с американской стороной по поводу данной вражеской операции. Он заключил, что РФ необходимо укреплять армию и флот и «всем вместе думать о защите Родины».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира

Это конец для Киева? Американский политолог предсказал судьбу Украины после атаки на Курск

Сенатор Джабаров заявил об основном условии переговоров с Украиной
#операция
#посол
#наказание
#дипломат
#всу
#антонов
#курская область
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском
Алаудинов сообщил об уничтожении двух групп ВСУ на курском направлении
23 августа 2024, 08:23

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Противник все больше и больше резервов закидывает на нашем направлении. У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником. Взяли пленного», — сказал он.

Командир пообещал показать пленного, как только его вывезут. Помимо этого, он добавил, что было уничтожено очень много военных ВСУ.

В Минобороны России сообщили, что потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

Стало известно удастся ли Киеву создать «‎буферную зону» на территории России

Бывший украинский военный из отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве
#участок
#человек
#всу
#минобороны
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира
23 августа 2024, 08:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили украинским боевикам за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом говорится в Telegram-канале «Шадринск за Победу».
Уточняется, что курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал восемь вражеских солдат, однако из-под обстрела противника ему выйти не удалось. После чего бойцы из из бригады «Урал» отправили ВСУ ответный снаряд.

Согласно информации источника, данным снарядом военные ВС РФ уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Это конец для Киева? Американский политолог предсказал судьбу Украины после атаки на Курск

Антонов рассказал о судьбе вторгшихся в Курскую область нацистов

В РФ высказались о новых попытках боевиков ВСУ напасть на приграничье
#вс рф
#военные
#снаряд
#сво
#всу
#урал
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф