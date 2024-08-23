ВСУ заявили о цели в Курской области

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Боевики ВСУ не понимают целей нападения под Курском, заявил офицер украинской армии Дмитрий Глущенко в беседе с политологом Украины Юрием Романенко на видеохостинге YouTube.
«Не проглядывается пока четких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это все [вторжение в Курскую область] затевалось», — пояснил Глущенко.
По мнению собеседника, так называемую операцию под Курском затеяли, чтобы переключить внимание простых людей с проблем в экономике, энергетике и на фронте. Кроме того, по словам Глущенко, у западных союзников Киева очень много претензий, а дополняется все тем, что украинцы «слабо ставят лайки».
«А дальше сейчас они [власти в Киеве] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — задался вопросом украинский военнослужащий.
Боевики ВСУ напали под Курском 6 августа.
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