Названо число похищенного и пропавшего оружия на Украине с февраля 2022 года

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Свыше 270 тысяч единиц вооружений пропали или же похищены на Украине с февраля 2022 года. Об этом пишут журналисты украинского издания «Фокус», ссылаясь на военных аналитиков, а также статистические данные сервиса «Опендатабот», который специализируется на мониторинге украинских государственных реестров.
Речь идет о 40% от общего числа вооружений, зафиксированного в реестре. Среди лидеров по «исчезновению» числятся охотничьи ружья — 27,9%, автоматическое оружие — 27,8%, карабины — 10,8%.
Среди автоматов безусловно лидирует АК-74 — свыше 51 тысячи. Подчеркивается, что за неполный текущий год украдено или потеряно больше 78 тысяч единиц вооружений. Это более чем за весь прошлый год и вчетверо больше до начала украинского конфликта.
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Никита Кротов