В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать пленным бойцам «Ахмата»

Российская армия за сутки ликвидировала ж/д эшелон боевиков ВСУ с зарубежными вооружениями, а также ракетно-артиллерийский склад и поразила места, где хранились безэкипажные катера противника. Кроме того, поражен цех по производству компонентов для ракет врага, доложили в Минобороны РФ.