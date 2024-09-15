В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать пленным бойцам «Ахмата»

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал отказ командира батальона «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова помогать сдавшимся в плен чеченским бойцам появлением эмоций.
Депутат подчеркнул, что все бойцы из Чечни в зоне проведения специальной военной операции воюют очень хорошо.
Заварзин отметил, что среди чеченцев, как и у представителей других кавказских народов, отношение к сдаче в плен, мягко говоря, неоднозначное. Он считает, что сначала нужно выяснить, при каких обстоятельствах бойцы попали в плен. По словам депутата, такие случаи бывают в ходе военных действий, но, не зная того, что этому сопутствовало, не следует осуждать солдат и , тем более, в чём-то их обвинять.
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«Это всё на эмоциях было Алаудиновым сказано», — считает парламентарий.
Заварзин отметил, что среди чеченцев, как и у представителей других кавказских народов, отношение к сдаче в плен, мягко говоря, неоднозначное. Он считает, что сначала нужно выяснить, при каких обстоятельствах бойцы попали в плен. По словам депутата, такие случаи бывают в ходе военных действий, но, не зная того, что этому сопутствовало, не следует осуждать солдат и , тем более, в чём-то их обвинять.
«Я думаю, все будет нормально», — заключил Заварзин.
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Александр Бойцов