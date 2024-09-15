Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
ВС РФ наступают под Часовым Яром и расширяют плацдарм на правом берегу канала «Северский Донец — Донбасс». В Курской области российские военнослужащие уничтожают вражескую технику.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 15 сентября приводит редакция «Радио 1».
Это второй обмен за два дня. До этого РФ и Украина обменялись пленными по формуле 49 на 49.
Вместе с этим Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен ВСУ.
Кроме того, ВС РФ в Курской области уничтожили колонну бронетехники НАТО, предоставленная Украине в качестве военной помощи. Среди уничтоженного оборудования оказались бронетранспортер (БТР) Stryker, самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 и другие боевые машины. Все они остались на въезде в село Гоголевка Суджанского района.
По неподтвержденной информации, российские войска перерезали дорогу Украинск-Селидово и разрушили мост «Восточный путепровод» (или Горбатый мост) в Покровске.
Армия России теснит ВСУ вдоль лесополосы на юг. К юго-востоку от Селидово продолжаются бои.
У шахты «Южнодонбасская-1» ведутся ожесточенные бои. Армия России зачистила зону между Красногоровкой и Георгиевкой до пруда Юбилейный. В Остром ВС РФ закрепились на восточных окраинах и ведут бои на подступах к школе №24 и ж/д вокзалу.
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Россия и Украина обменялись пленнымиВ РФ вернулись 103 военнослужащих, которых ВСУ захватили в Курской области. Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных. Сначала российских солдат привезли в Белоруссию, там им была оказана медицинская и психологическая помощь. Они также смогли созвониться с родными.
Это второй обмен за два дня. До этого РФ и Украина обменялись пленными по формуле 49 на 49.
Курская областьВС РФ ведут бои за Любимовку, идет активная оборона Веселого. Так, российские бойцы в ходе контрнаступления достигли окраин Любимовки и Покровского. Вторые сутки продолжаются бои на южных окраинах Веселого, куда формирования ВСУ вышли после преодоления заграждений на границе несколькими днями ранее. Вместе с этим противник атакует во фланг силам ВС РФ, чтобы снизить темпы продвижения.
«Освобождение Любимовки создаст угрозу коммуникациям ВСУ, идущим через трассу 38К-030. В этом случае группировка противника в районе Коренево может столкнуться с сильным дефицитом снабжения», — отмечает Телеграм-канал «Рыбарь».Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска в Курской области несут намного больше потерь, чем ВС РФ. Как утверждает генерал-майор, противника ежедневно «уничтожают пачками».
Вместе с этим Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен ВСУ.
Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена
Кроме того, ВС РФ в Курской области уничтожили колонну бронетехники НАТО, предоставленная Украине в качестве военной помощи. Среди уничтоженного оборудования оказались бронетранспортер (БТР) Stryker, самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 и другие боевые машины. Все они остались на въезде в село Гоголевка Суджанского района.
Покровское направлениеНа Покровском направлении российские бойцы уничтожают путепроводы у самого Покровска, затрудняя логистику ВСУ. ВС РФ замыкает клещи вокруг большого «кармана» на юг — от освобожденной Красногоровки к пригородами Горняка. ВС России освободили Желанное Первое.
По неподтвержденной информации, российские войска перерезали дорогу Украинск-Селидово и разрушили мост «Восточный путепровод» (или Горбатый мост) в Покровске.
Армия России теснит ВСУ вдоль лесополосы на юг. К юго-востоку от Селидово продолжаются бои.
Купянское направлениеНа Купянском направлении российские войска расширяют клин около Песчаного, продвигаются к Кругляковке. ВКС РФ бьют по Петропавловке и Купянску. В Купянске разрушено предприятие, которое ранее было хлебозаводом. Сейчас ВСУ приспособил предприятие для военных целей.
Торецкое направлениеВ Торецке российские бойцы продвигается вдоль улицы Центральная к плотной многоэтажной застройке. До центра остается около полукилометра. Вблизи Новокалиново — Розовка (Александрополь) ВС РФ уничтожили огневую позицию ПЗРК ВСУ.
Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник
ЧасовЯрское направлениеВ Часов Яре армия РФ увеличила плацдарм по каналу Северский Донец-Донбасс примерно на 1 километр. К северу от Часов Яра бойцы ВС России продвинулись на линии Калиновка — Григоровка.
Донецкое направлениеВС РФ охватывают шахту «Южнодонбасская-3» с южной и северной стороны. Благодаря освобождению шахты, российские военнослужащие смогут выйти на Богоявленовку, а также поставить гарнизон украинской армии в Угледаре в положение оперативного окружения.
У шахты «Южнодонбасская-1» ведутся ожесточенные бои. Армия России зачистила зону между Красногоровкой и Георгиевкой до пруда Юбилейный. В Остром ВС РФ закрепились на восточных окраинах и ведут бои на подступах к школе №24 и ж/д вокзалу.
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Алина Юрчак