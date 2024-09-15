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Украинская армия хочет стянуть силы в район Суджи под Курском, сообщил РИА Новости командующий одним из отрядов ВС РФ с позывным «Аид». Собеседник уточнил, что бойцы не дают сформироваться «кулаку» врага.
«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем», — пояснил военный.Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики ВСУ получили отпор, в указанный район было направлено подкрепление.
Ранее в ГД прокомментировали отказ генерала Апты Алаудинова помогать пленным «Ахматовцам».
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Никита Кротов