Названо число сбитых БПЛА этой ночью
Сегодня ночью, 6 декабря, силы ПВО сбили 116 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, 29 украинских БПЛА перехватили в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской, 21 — в Белгородской. Шесть вражеских дронов подавили в Тверской области, по три — в Курской и Липецкой областях. Еще два нейтрализовали в Тамбовской области, по одному — в Тульской и Орловской областях.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
