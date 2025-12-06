Названо число сбитых БПЛА этой ночью

06 декабря 2025, 07:25

В России сбили 116 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Сегодня ночью, 6 декабря, силы ПВО сбили 116 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.