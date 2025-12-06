Губернатор Рязанской области сделал заявление после атаки БПЛА ВСУ на регион

06 декабря 2025, 03:27

Павел Малков: Обломки сбитых дронов ВСУ упали в нескольких районах Рязани

Фото: iStock/Dragon Claws

Системы противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА ВСУ на территории Рязанской области. Об этом написал губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что падение обломков дронов произошло в нескольких районах Рязани.



Ранее поступала информация, что в ночь с 5 на 6 декабря украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Рязани. Это вызвало пожар на крыше.





«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — пояснил Малков.