Губернатор Рязанской области сделал заявление после атаки БПЛА ВСУ на регион
Павел Малков: Обломки сбитых дронов ВСУ упали в нескольких районах Рязани
Системы противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА ВСУ на территории Рязанской области. Об этом написал губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что падение обломков дронов произошло в нескольких районах Рязани.
Ранее поступала информация, что в ночь с 5 на 6 декабря украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Рязани. Это вызвало пожар на крыше.
«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — пояснил Малков.На месте работают все оперативные службы.
Губернатор Рязанской области напомнил местным жителям о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фото и видео последствий атак ВСУ. В случае обнаружения обломков БПЛА следует вести себя осторожно и не приближаться к ним — надо вызвать оперативные службы по номеру 112.